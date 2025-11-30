أمير حائل وبحضور وزير الصحة يدشّنان مشاريع صحية تتجاوز مليارًا و156 مليون ريال بينها افتتاح مستشفى حائل العام الجديد

كما دشن سمو أمير المنطقة، اليوم 30 نوفمبر 2025، عددًا من المشاريع الصحية في منطقة حائل بقيمة إجمالية بلغت مليارًا ومئة وستة وخمسين مليونًا وستمئة وستة وأربعين ألفًا وأربعةً وتسعين ريالًا (1,156,646,094 ريالاً)، شملت مشاريع تطويرية ومبادرات للمشاركة المجتمعية، ومشاريع للهلال الأحمر، إضافة إلى استثمارات نوعية في القطاع الصحي الخاص.