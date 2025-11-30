أمير حائل وبحضور وزير الصحة يدشّنان مشاريع صحية تتجاوز مليارًا و156 مليون ريال بينها افتتاح مستشفى حائل العام الجديد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبحضور سمو نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، ومعالي وزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل، مبنى مستشفى حائل العام الجديد في حي الشفاء. وتجول سموه ومرافقوه داخل المستشفى، واطلعوا على مرافقه وتجهيزاته الحديثة.
كما دشن سمو أمير المنطقة، اليوم 30 نوفمبر 2025، عددًا من المشاريع الصحية في منطقة حائل بقيمة إجمالية بلغت مليارًا ومئة وستة وخمسين مليونًا وستمئة وستة وأربعين ألفًا وأربعةً وتسعين ريالًا (1,156,646,094 ريالاً)، شملت مشاريع تطويرية ومبادرات للمشاركة المجتمعية، ومشاريع للهلال الأحمر، إضافة إلى استثمارات نوعية في القطاع الصحي الخاص.
تطوير قسم عيادة الأطفال في مستشفى الملك خالد.
تطوير مركز القدم السكري في مستشفى الملك خالد.
تطوير مركز صحي المنتزه الشرقي.
تطوير عيادات الأسنان في مستشفى موقق العام.
مركز مفرح الرشيدي – رحمه الله – للرعاية العاجلة.
مركز الشيخ عبدالكريم المعجل للتأهيل الطبي.
مركز للغسيل الكلوي بمحافظة سميراء بتبرع من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية.
وحدة الدكتور محمد المعجل – رحمه الله – للمناطير في مستشفى الملك سلمان التخصصي.
جهاز قسطرة قلبية بتبرع من مؤسسة العجيمي الخيرية.
جهاز أشعة مقطعية بتبرع من عواد جزاع الرضيمان.
وحدة غسيل الكلى للأطفال بالتعاون مع جمعية سفانة للخدمات الصحية.
إنشاء وتجهيز 5 مراكز إسعافية في: جبة، الشنان، بقعاء، تربة، عمائر بن صنعاء.
إنشاء وتجهيز 5 مراكز إسعافية بتبرع من فوزيك إبراهيم الجفالي في: السفن، دليهان، الحليفة السفلى، سميراء، السعيرة.
إنشاء مهبط إسعاف جوي في مدينة القاعد بتبرع من الدكتور محمد عبدالرحمن اليحيا.
إنشاء مركز إسعاف الجامعة بتبرع من آمال غانم السبيعي.
إنشاء مستودع طبي إضافي بتبرع من شوكة أجواء العرب.
إنشاء 18 مهبطًا للإسعاف الجوي بالتعاون مع تجمع حائل الصحي وأمانة المنطقة في محافظات حائل.
شملت الاستثمارات الجهات التالية:
المستشفى السعودي الألماني
مجموعة الأهلي الطبية
مجموعة ليمون الطبية
مجموعة مغربي الصحية
مجموعة زمزم الطبية
شركة ريادة الصحية
مجموعة سلامات الطبية
شركة أتقان
مستشفى الأنوار الطبي
شركة إبراهيم الفريح الحميضي وإخوانه
مجموعة التخصيص الطبية
شركة غيمة الطبية