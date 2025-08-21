القحطاني: انخفاض العواصف الغبارية والرملية في المملكة بنسبة 53% خلال 2025

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني، أن البيانات المرصودة أظهرت تراجعًا متفاوتًا في عدد الحالات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث بلغت نسبة الانخفاض 80% في يناير، و40% في فبراير، و75% في مارس، بينما سجّل شهرا أبريل ومايو انخفاضًا بنسب 41% و40% على التوالي، في حين بلغت نسبة التراجع في يونيو 59%، وفي يوليو 41%.