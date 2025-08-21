القحطاني: انخفاض العواصف الغبارية والرملية في المملكة بنسبة 53% خلال 2025

أعلن المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية عن تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات العواصف الغبارية والرملية والأتربة المثارة بنسبة 53% خلال الفترة من يناير حتى يوليو من عام 2025، وذلك مقارنةً بالمعدلات التاريخية للفترة ذاتها.
وأوضح المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، جمعان القحطاني، أن البيانات المرصودة أظهرت تراجعًا متفاوتًا في عدد الحالات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث بلغت نسبة الانخفاض 80% في يناير، و40% في فبراير، و75% في مارس، بينما سجّل شهرا أبريل ومايو انخفاضًا بنسب 41% و40% على التوالي، في حين بلغت نسبة التراجع في يونيو 59%، وفي يوليو 41%.
وبيّن القحطاني أن هذا التحسن يُعد ثمرةً للجهود الوطنية المتكاملة المبذولة في إطار المبادرات البيئية، وفي مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، إلى جانب برامج استمطار السحب، ومشروعات زيادة الغطاء النباتي، وتقنين الرعي الجائر، ودور المحميات الملكية في حماية النظم البيئية، بالإضافة إلى التحولات المناخية الإيجابية في أنماط الكتل الهوائية، والتي انعكست بدورها على تحسين جودة الهواء والحد من مصادر إثارة الغبار.
وأكد أن النتائج المحققة تمثل مؤشرًا نوعيًا على فعالية الخطط الوطنية في مواجهة الظواهر الجوية المؤثرة، وتعزيز استدامة البيئة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.