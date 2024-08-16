"بليلة" يزور مركزاً للعلوم الشرعية والدراسات العصرية في كمبوديا

وأكّد أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز الإسلامية في نشر قيم الإسلام وتعاليمه السمحة التي أسهمت في انتشار الإسلام، لأنه دين يدعو إلى الرحمة والسلام، مبيناً أن أهل العلم يحملون رسالة ولابد من إيصالها وفق المنهج المعتدل، وبحكمةٍ وموعظةٍ حسنة، وفق المنهج النبوي في الدعوة إلى الله.