بوصفها ممثلاً للمملكة.. "محمية الإمام تركي" تستقبل الزوَّار بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

وتتيح المحمية لزوار المعرض التعرف على بركة العشار الواقعة على بعد 50 كم إلى الشمال من مدينة تربة، التي تعد إحدى محطات درب زبيدة التاريخي على طريق الحجاج الكوفي القديم، من خلال عرض مجسم ثلاثي الأبعاد للبركة التي يضم موقَعها، وعددًا من الآثار المعمارية.