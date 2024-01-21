اليوم.. "محافظ جدة" يُدشّن الحملة الوطنية للتطعيم ضدّ شلل الأطفال

وتسعى الحملة للوصول إلى 153,000 طفل وطفلة من الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام، حيث يتلقى الأطفال لقاح شلل الأطفال الفموي على جرعتين، تبدأ أولى الجرعات اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام، في حين ستكون الجرعة الثانية في شهر شعبان 1445، وتستمر لمدة خمسة أيام أيضاً.