شاهد.. "التربية العربي" يكرّم الطلبة الفائزين بمسابقة الهاكاثون الخليجي

ومن جانب آخر، أشار المدير العام لمكتب التربية العربي الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي إلى أن العالم يشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا في مختلف المجالات ومن أبرزها مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حديث العصر في التعليمِ والصناعة والاقتصاد والإعلامِ والاتصال، وجميعِ مناشط الحياة، بل أصبح من المحركات الرئيسة للنمو والابتكار في جميعِ القطاعات بما في ذلك قطاع التعليمِ، وذلك لما يحمله الذكاء الاصطناعي من حلول واعدة وإمكانات هائلة لتطوير منظومة التعليم.