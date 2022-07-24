المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة يفتح باب القبول والتسجيل للعام 1444هـ

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة، بدءًا من اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم بنظام الثلاثة فصول التدريبية، للفصل التدريبي الأول "البرامج القصيرة" للعام 1444هـ.