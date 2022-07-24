المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة يفتح باب القبول والتسجيل للعام 1444هـ

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة، بدءًا من اليوم الأحد، فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم بنظام الثلاثة فصول التدريبية، للفصل التدريبي الأول "البرامج القصيرة" للعام 1444هـ.
ويستمر التسجيل لمدة خمسة أيام عبر بوابة القبول الموحدة بالمؤسسة "قبولي".
وقال المعهد الصناعي: إن البرامج التدريبية تستهدف حاملي شهادة الكفاءة المتوسطة والناجحين من الصف الأول والثاني الثانوي في برامج الدبلوم التالية: الحاسب الآلي، وكهرباء صناعي، وميكانيكا التبريد والتكييف، وميكانيكا السيارات.
وتشمل البرامج القصيرة مجموعة من التخصصات المختلفة؛ ومنها الحاسب الآلي "معالجة النصوص"، والكهرباء "التمديدات المنزلية"، وميكانيكا السيارات "صيانة المحركات"، وميكانيكا التبريد والتكييف "صيانة مكيفات سبلت والشباكية".
يذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة يسهم في تدريب أبناء الوطن وتأهيلهم لدخول سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق رسالة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومواكبة تحقيق رؤية المملكة 2030.