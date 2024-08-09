"الأيادي العابثة" تطول فتحات "مشروع الـ160" بعارضة جازان بما يُهدِّد الأرواح

طالت الأيادي العابثة أغطية فتحات غُرف التفتيش في مشروع تمديدات المياه المحلاة بالعارضة شرق جازان، وقد تحولت إلى خطر يهدد الأرواح، خاصة الأطفال ممن لا يكترثون بخطورة ذلك، بجانب اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الأمطار، التي قد تعمل على انسدادها بفعل الطين والطمر، أو أي ملوث آخر.