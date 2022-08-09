"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والباحة والشرقية.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل وثول وخليص ورابغ وعسفان، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على العرضيات والقنفذة والمظيلف والشعيبة والليث، وأمطارًا رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وأضم وبني يزيد وقيا وميسان والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر في بعض المحافظات حتى الساعة الـ09.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف رياحًا نشطة وأتربة مثارة، وتستمر أغلب الحالات حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.