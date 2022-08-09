"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا خفيفة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل وثول وخليص ورابغ وعسفان، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على العرضيات والقنفذة والمظيلف والشعيبة والليث، وأمطارًا رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وأضم وبني يزيد وقيا وميسان والسيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة، وتستمر حتى الساعة الـ06.00 من صباح الأربعاء.