الإمارات تُدين بشدة اقتحام سفارتي المملكة والبحرين في السودان

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.