عبدالله عسيري: سلالة "إتش5 إن1" التي تتناقلها الأخبار حالياً موجودة منذ عقود

أوضح استشاري الأمراض المُعدية عبدالله بن مفرح عسيري أن سلالة فيروس أنفلونزا الطيور، التي تتناقلها الأخبار حالياً موجودة منذ عقود وتسمى إتش5 إن1 وهي عدوى شديدة ومميتة في الطيور، يمكن أن يصيب البشر عند مخالطة الطيور المصابة.
وقال: عادةً تكون الأعراض خفيفة وقصيرة المدى، ولا ينتقل هذا الفيروس بشكله الحالي بين البشر.
وأضاف: من الأمور المستجدة حول إتش5 إن1 أنه لوحظ في السنوات الأخيرة أن تفشيات هذا الفيروس في الطيور أصبحت أطول وأوسع.
وأردف: الفيروس يصيب عدداً من الثدييات بما فيها الماشية، وفي الأسابيع الماضية رُصد انتقال لهذا الفيروس من الأبقار إلى الإنسان (في الولايات المتحدة)، ولم ترصد تحورات مهمة في التركيبة الجينية مصاحبة لهذه المستجدات الوبائية.
وتابع "عسيري": رغم أن احتمال الأوبئة من فيروسات الإنفلونزا أعلى من أي فيروسات أخرى، فإن العالم أكثر استعداداً لها الآن؛ نظراً لوجود القدرات اللازمة لإنتاج لقاحات الإنفلونزا المستجدة بسرعة كافية، ولوجود أنظمة رصد جيدة في الحيوان والإنسان.