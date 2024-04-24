عبدالله عسيري: سلالة "إتش5 إن1" التي تتناقلها الأخبار حالياً موجودة منذ عقود

أوضح استشاري الأمراض المُعدية عبدالله بن مفرح عسيري أن سلالة فيروس أنفلونزا الطيور، التي تتناقلها الأخبار حالياً موجودة منذ عقود وتسمى إتش5 إن1 وهي عدوى شديدة ومميتة في الطيور، يمكن أن يصيب البشر عند مخالطة الطيور المصابة.