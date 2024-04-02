بالصور.. أمير الشرقية يكرّم الفائزين في مسابقة نادي القادسية للقرآن الكريم

استقبل أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر بن سليمان الرزيزاء، بمناسبة اختتام فعاليات موسم القادسية الرمضاني.
ونوّه أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يلقاه القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مثمنًا جهود إدارة شركة نادي القادسية التي قدّمت إسهامًا فاعلًا بإقامتها مناشط رمضانية مجتمعية في الشهر الفضيل لخدمة أهالي المنطقة.
وكرّم أمير المنطقة الشرقية خلال الاستقبال الفائزين بالمركز الأول لكل من الفروع الخمسة في مسابقة نادي القادسية لتحفيظ القرآن الكريم؛ الفرع الأول: ياسين سعيد السيد عصفور، الفرع الثاني حمود بن عبدالرحمن عبدالله القثامي، الفرع الثالث عبدالله بن طارق محمد السماعيل، الفرع الرابع علي بن محمد أمين السادة، الفرع الخامس مبارك بن محمد أحمد آل مبارك.
من جهته، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر بن سليمان الرزيزاء الشكر لأمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لموسم القادسية الرمضاني، والتي أضفت قيمةً كبيرةً وأبرزت فعاليته وأخذت زخمًا كبيرًا ومشاركةً فعَّالة من أهالي المنطقة.
وقال "الرزيزاء": إن نادي القادسية حرص على صناعة حدث نوعي في الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية؛ لمواكبة المرحلة التي يعيشها النادي بشكل خاص والقطاع الرياضي بشكل عام، وفقًا لاستراتيجية ومستهدفات المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن فعاليات الموسم هدفت لتعزيز القيم التي تعكسها العادات الرمضانية في مدينة الخبر والمنطقة الشرقية على مجتمعنا، من تقارب وتعزيز الروابط بين الأفراد من جميع الأعمار، كما هدفت إلى إسعاد الأطفال وأسرهم، وتعريف الزوار المقيمين من مختلف الجنسيات بالموروث الشعبي للمنطقة، والعمل على إحياء التراث والعادات الشعبية والتاريخية في المملكة.
وقدم رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية لأمير المنطقة الشرقية هدية تذكارية بهذه المناسبة.
حضر اللقاء الرئيس التنفيذي لنادي القادسية نايف بن علي آل صاحب، والمشرف العام على موسم القادسية الرمضاني فهد بن صالح الصيعري.