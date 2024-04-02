بالصور.. أمير الشرقية يكرّم الفائزين في مسابقة نادي القادسية للقرآن الكريم

وأشار إلى أن فعاليات الموسم هدفت لتعزيز القيم التي تعكسها العادات الرمضانية في مدينة الخبر والمنطقة الشرقية على مجتمعنا، من تقارب وتعزيز الروابط بين الأفراد من جميع الأعمار، كما هدفت إلى إسعاد الأطفال وأسرهم، وتعريف الزوار المقيمين من مختلف الجنسيات بالموروث الشعبي للمنطقة، والعمل على إحياء التراث والعادات الشعبية والتاريخية في المملكة.