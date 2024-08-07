نائب أمير عسير يؤكد على جودة الخدمات المقدمة للأهالي وزوار المنطقة وتطوير قطاع السياحة

أكد الأمير خالد بن سطام نائب أمير منطقة عسير، على أهمية جودة الخدمات المقدمة للأهالي وزوار المنطقة، مشيراً إلى أهمية تطوير قطاع السياحة وتحسين المشهد الحضري، وتنويع الفرص الترفيهية، وإتاحة المجال للفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يحقق جودة الحياة بالتماشي مع أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، وإستراتيجية قمم وشيم.
جاء ذلك خلال لقاء الأهالي الأسبوعي في الصالة الملكية بالخالدية بحضور عدد من الفرق المعنية ببرامج جودة الحياة، والتنمية المستدامة من هيئة تطوير منطقة عسير، أمانة وصحة عسير، وفرع هيئة السياحة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة وأعيانها.
وتمحور اللقاء حول "جودة الحياة" أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وتعزيز مشاركة المواطن في الأنشطة المختلفة ذات الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى أثر الاهتمام بجانب "جودة الحياة" على المستقبل.
واستمع خلال اللقاء إلى عدد من التجارب الشبابية في التنمية المستدامة، والتجارب والمشروعات الريادية لشباب المنطقة.