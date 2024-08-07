نائب أمير عسير يؤكد على جودة الخدمات المقدمة للأهالي وزوار المنطقة وتطوير قطاع السياحة

أكد الأمير خالد بن سطام نائب أمير منطقة عسير، على أهمية جودة الخدمات المقدمة للأهالي وزوار المنطقة، مشيراً إلى أهمية تطوير قطاع السياحة وتحسين المشهد الحضري، وتنويع الفرص الترفيهية، وإتاحة المجال للفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يحقق جودة الحياة بالتماشي مع أحد برامج تحقيق رؤية المملكة، وإستراتيجية قمم وشيم.