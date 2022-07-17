بعد سنوات من العقم وتأخر الإنجاب.. مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يرسم البسمة على وجه أسرة سعودية

وقال الدكتور أحمد شايب استشاري علاج العقم والمساعدة على الإنجاب ورئيس الفريق الطبي المعالج: إنه استقبل الزوجين بمركز علاج العقم بالمستشفى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة والزوج، وإخضاعهما لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، يشمل فحوصات مخبرية وتحاليل الهرمونات لهما معًا، والأجسام المضادة لدى الزوجة وكل التحاليل الأخرى اللازمة؛ تبين من نتائج الزوج البالغ من العمر (35) عامًا غيابٌ كامل للحيوانات المنوية في السائل المنوي، مع عدم وجود أي اضطراب في مستوى الهرمونات بالدم؛ مما يعني أنه لن يستفيد من المعالجة الدوائية؛ في حين أن الزوجة لم تكن تعاني أية مشكلات تعيق الإنجاب.