قادمة من الهند.. "الجاسر" يستقبل أولى رحلات الحجاج بالمدينة المنورة

ولفت النظر إلى أن هذا الاستعداد يأتي من خلال توفير 7700 رحلة جوية عبر 6 مطارات، وتهيئة أكثر من 27 ألف حافلة؛ بهدف تسهيل تنقل الحجاج وإثراء رحلتهم المباركة، مبرزًا الدور الحيوي الذي تقوم به المنظومة وتكاملها في مرافقة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة عبر قطار الحرمين والمشاعر الذي يوفر أكثر من 5000 رحلة خلال موسم الحج، وحتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم بكل يسر وطمأنينة، بوسائل نقل متعددة ومترابطة تحقق أعلى معايير الراحة والأمان.