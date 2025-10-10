طيران ناس يتسلم الطائرة 60 من طراز A320neo

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن استلامه الطائرة 60 الجديدة من طراز إيرباص A320neo المنتمي للجيل الحديث من الطائرات، وليواصل التوسع السريع لأسطوله ضمن خطة طيران ناس الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.
ومع استلام الطائرة ترتفع حصة طراز A320neo إلى 60 طائرة في أسطول طيران ناس المكوّن بالكامل من طائرات إيرباص، والذي يضم حالياً 66 طائرة، منها 4 طائرات من طراز A320ceo وطائرتان من طراز A330neo عريض البدن.
يخطط طيران ناس لزيادة حجم أسطوله إلى 160 طائرة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تنمو شبكته التي تتكون من أكثر من 70 وجهة حاليًا إلى 165 وجهة وأكثر من 300 مسار جوي. ومنذ عام 2018، بلغ إجمالي طلبيات شراء طيران ناس 280 طائرة إيرباص، مما يجعلها من أكبر طلبيات شراء الطائرات في المنطقة.