قمة "الجزائر".. لم الشمل العربي وعين على الأمن القومي الغذائي العربي

وأشار "بن كاسب" أن قمة جامعة الدول العربية لو نظرنا لها من منظور تاريخي للأسف الشديد لم تحقق الهدف والمبتغى منها منذ تأسيسها وحتى تاريخنا الحالي، حيث لم يكن لها ذلك التأثير والقرارات النافذة لصالح الأمن القومي العربي وذلك لعدة أسباب ويأتي سبب التدخل والنفوذ الأجنبي الذي يؤثر على بعض الأنظمة السياسية في بعض الدول العربية ويجعلها بعيدة كل البعد عن تحقيق التكامل الأمني والتكامل العسكري وأيضاً التكامل الاقتصادي.