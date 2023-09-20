خبراء "التحلية" يختتمون جولتَهم الآسيوية بلقاء ملاك التقنيات باليابان لتعزيز فرص التوطين

والتقى الفريق بمصنّعي وملاك التقنيات الأساسية لصناعة التحلية في كوريا الجنوبية، وبحث معهم رفع كفاءة المعدات في صناعة التحلية وفرص توطينها، في ضوء ما تتطلّبه خطط مشاريع المؤسسة العملاقة قيد التنفيذ والمخطط تنفيذها قريبًا، بالإضافة إلى مشاريعها المستقبلية، والتركيز على تعزيز فرص البحث والابتكار المشترك لتحقيق آفاق أوسع من الكفاءة والاستدامة. وتخلّل جولةَ الفريق لقاءٌ بكبار المسؤولين، وزيارة لمصنع "LG" لأغشية التناضح العكسي "RO"، تم خلالها بحث فرص رفع كفاءة هذا المكوّن الأساسي في صناعة التحلية وفرص البحث المشترك والتوطين.