خبراء "التحلية" يختتمون جولتَهم الآسيوية بلقاء ملاك التقنيات باليابان لتعزيز فرص التوطين

أكمل فريقٌ من قيادات وخبراء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة برئاسة المحافظ المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم؛ زيارتَه إلى كوريا الجنوبية في إطار جولته الآسيوية التي تختتم الجمعة المقبلة بعد زيارة كبار ملاك التقنية والمصنعين في دولة اليابان.
والتقى الفريق بمصنّعي وملاك التقنيات الأساسية لصناعة التحلية في كوريا الجنوبية، وبحث معهم رفع كفاءة المعدات في صناعة التحلية وفرص توطينها، في ضوء ما تتطلّبه خطط مشاريع المؤسسة العملاقة قيد التنفيذ والمخطط تنفيذها قريبًا، بالإضافة إلى مشاريعها المستقبلية، والتركيز على تعزيز فرص البحث والابتكار المشترك لتحقيق آفاق أوسع من الكفاءة والاستدامة. وتخلّل جولةَ الفريق لقاءٌ بكبار المسؤولين، وزيارة لمصنع "LG" لأغشية التناضح العكسي "RO"، تم خلالها بحث فرص رفع كفاءة هذا المكوّن الأساسي في صناعة التحلية وفرص البحث المشترك والتوطين.
وفي ذات السياق ناقش فريقُ المؤسسة مع المسؤولين في المؤسسة الكورية للموارد المائية K-water "المتخصصة في التنمية الشاملة للموارد المائية، وتوفير المياه العامة والصناعية في كوريا الجنوبية"؛ إنتاجَ الهيدروجين الأخضر، كمناطق للتعاون الثنائي في المستقبل، وناقش مع شركتَي DL E&C و CARBONCO، أحدث التقنيات المُبتكرة لحجز الكربون.
كما استعرض مع مسؤولي Taekyung BK مستجدّات البحث التطبيقي والمحطة التجريبية المشتركة التي يتم بناؤها بالتعاون وبتمويل من الحكومة الكورية. وفي ختام الجولة عقد الفريقُ عدةَ لقاءات مع شركة Hyundai E&C للهندسة والإنشاءات، ناقش خلالها بناءَ منظومات متطوّرة لتحلية المياه في المملكة، وبحث مع مجموعة Dosan لتطوير آليات إنشاء المنظومات بأحدث الابتكارات وبناء خطوط نقل وتوزيع المياه بتقنيات مُبتكرة.
إلى ذلك بحث الفريقُ أوجهَ التعاون وتعزيز العلاقات مع شركة SAMBU E&C لتطوير صناعة التحلية.
وعلى صعيد متصل يبدأ فريقُ "التحلية" جولتَه في اليابان ليلتقي خلالها مع عدد من الشركات اليابانية الرائدة، ويختتمها بتنظيم ملتقى دولي يضمّ كبرى الشركات المتخصصة في صناعة تحلية المياه؛ للتعريف بتجربة "التحلية" الريادية في تعزيز أمن الإمداد المائي، وعرض أبرز الحلول التي تتوقّع التحلية أن يتم الوصول إليها عبر الشراكات البحثية لرفع كفاءة إنتاج المياه المحلّاة وفرص استحداث التقنيات.