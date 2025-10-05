"الحج والعمرة": جميع تأشيرات الدخول للمملكة تتيح أداء مناسك العمرة بكل يسر

وأكدت الوزارة أن بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة الشخصية أو العائلية، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، وتأشيرة العبور "ترانزيت"، وتأشيرة العمل، إضافة إلى باقي التأشيرات الأخرى، أداء مناسك العمرة دون الحاجة إلى تأشيرة مخصصة لذلك.