"الحج والعمرة": جميع تأشيرات الدخول للمملكة تتيح أداء مناسك العمرة بكل يسر

في خطوة تسهم في تسهيل قدوم ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن جميع تأشيرات الدخول للمملكة تتيح أداء مناسك العمرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتيسير الوصول إلى المشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
وأكدت الوزارة أن بإمكان الحاصلين على تأشيرة الزيارة الشخصية أو العائلية، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، وتأشيرة العبور "ترانزيت"، وتأشيرة العمل، إضافة إلى باقي التأشيرات الأخرى، أداء مناسك العمرة دون الحاجة إلى تأشيرة مخصصة لذلك.
ودعت الوزارة الراغبين في أداء العمرة إلى الدخول على منصة "نسك عمرة"، واختيار الباقة المناسبة، ومن ثم إصدار تأشيرة العمرة بشكل مباشر وسريع، ما يعزز سهولة الإجراءات ويُثري تجربة المعتمر من لحظة التخطيط وحتى أداء المناسك.