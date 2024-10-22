"السليمان": ملتقى التميز المدرسي قفزة نوعية نحو نظام تعليمي يُحتذى به عالميًا

وفي مقاله "ملتقى التميز المدرسي.. قفزة نوعية في قطاع التعليم!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "ألقى الملتقى الوطني للتميز المدرسي الضوء على النقلة النوعية المستهدفة في مجال التعليم، حيث عمل على إبراز دوره في تنفيذ أهداف التعليم وتحسين جودته؛ سعيًا في تحقيق مستهدفات المملكة 2030!.. حيث سلط الضوء على أهمية تطوير الأنظمة التعليمية القوية، التي بدورها تعزّز من جودة مخرجات التعليم، وتساهم في تطوير المجال، ليكون ضمن المنافسة العالمية، فحققت من خلاله هيئة تقويم التعليم والتدريب تقدمًا ملحوظًا في آلية تنفيذ برنامج التقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، وهو برنامج طموح وهادف يسعى إلى تطوير الأداء المدرسي من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة على مستوى مدارس المملكة، وتحليلها للاستفادة منها في تقديم توصيات فعّالة!".