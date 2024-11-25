5 درجات بطريف.. شرورة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 33 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الإثنين، على معظم المناطق.
وسجّلت شرورة أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية؛ فيما سجّلت طريف أقل حرارة 5 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 32 ْمئوية في جازان ووادي الدواسر، و31 درجة في جدة، و30 ْمئوية في كل من: نجران والخرج والقنفذة وينبع.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف بـ5 ْمئوية، والقريات بـ6 درجات، والسودة 7 ْمئوية، وتبوك 9 درجات.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار التوقع بهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، الرياض، الشرقية.
في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف.
كما يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.