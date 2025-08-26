تجمع جدة الصحي الثاني يخصص 3 مواقع للتبرع بالدم

فعّل تجمع جدة الصحي الثاني الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تحت شعار "اقتداء وعطاء"، وذلك امتدادًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع. وتهدف الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وصولًا إلى رفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة.