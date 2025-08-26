تجمع جدة الصحي الثاني يخصص 3 مواقع للتبرع بالدم

فعّل تجمع جدة الصحي الثاني الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تحت شعار "اقتداء وعطاء"، وذلك امتدادًا لرعايته الكريمة للعمل الإنساني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع. وتهدف الحملة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وصولًا إلى رفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة.
وأوضح التجمع أن مراكز التبرع بالدم في تجمع جدة الصحي الثاني تستقبل المتبرعين طيلة أيام الأسبوع خلال أوقات الدوام الرسمي، في كل من مستشفى الملك فهد العام بجدة، ومجمع الملك عبدالله الطبي، ومستشفى رابغ العام. وأكد أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمواقف الإنسانية السخية للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتجسد التزام المملكة بقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، ودورها الريادي في إنقاذ الأرواح وتعزيز التكافل.
وأشار التجمع إلى أن الحجز متاح عبر تطبيق "صحتي"، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في هذا العمل الإنساني النبيل، الذي يسهم في إنقاذ الأرواح ويرسخ ثقافة البذل والعطاء.