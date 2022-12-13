"رضا" للخدمات الغذائية المحدودة تحصد جائزة أفضل مشغل لماكدونالدز في 2022

وتسلم الجائزة المدير العام وصاحب الامتياز لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة - ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية المهندس عبدالرحمن علي رضا، مع نائب المدير العام محمد علي رضا، وقد حصلا على هذه الجائزة تقديراً لتفانيهم في وضع عملائهم وموظفيهم في أعلى أولوياتهم بمصداقية ولمشاركتهم في دعم المجتمع ولكونهم روادًا في مجالهم حول العالم!