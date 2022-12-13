"رضا" للخدمات الغذائية المحدودة تحصد جائزة أفضل مشغل لماكدونالدز في 2022

تمكنت شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة من حصد جائزة Fred L. Turner Golden Arch Award، وهي جائزة تقدير تقدم من شركة ماكدونالدز الأم لأفضل مشغليها.
وتعد هذه الجائزة طموحًا لجميع مشغلي ماكدونالدز حول العالم وتُمنح فقط لأفضل ١٪ من جميع المُشغلين وفي عام ٢٠٢٢، قدمت هذه الجائزة إلى ٤٢ مُشغل لماكدونالدز حول العالم من ضمنهم شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة.
وكانت شركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة، الوكيل الرسمي لماكدونالدز في المنطقة الغربية والجنوبية وتبوك في السعودية، النصيب في الحصول على هذه الجائزة المتميزة في عام ٢٠٠١ و الآن حظيت بالفوز بهذه الجائزة في ٢٠٢٢ مرة أخرى!
وتسلم الجائزة المدير العام وصاحب الامتياز لشركة رضا للخدمات الغذائية المحدودة - ماكدونالدز المملكة العربية السعودية في المنطقة الغربية والجنوبية المهندس عبدالرحمن علي رضا، مع نائب المدير العام محمد علي رضا، وقد حصلا على هذه الجائزة تقديراً لتفانيهم في وضع عملائهم وموظفيهم في أعلى أولوياتهم بمصداقية ولمشاركتهم في دعم المجتمع ولكونهم روادًا في مجالهم حول العالم!