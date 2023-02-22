في 52 موقعًا.. أمانة الرياض تنظم فعاليات تراثية وترفيهية احتفاءً بذكرى التأسيس

وتتضمّن قائمة الفعاليات التي تقام من الساعة 4 مساءً إلى 12 صباحًا العرضة السعودية، أعمال الأسر المنتجة، ركني القهوة السعودية، وخيمة الضيافة، وفقرة خاصة بعنوان "مسيرة وطن"، إلى جانب مسرحٍ للأطفال وركنٍ آخر لألعابهم، ومسابقة أجمل زي تراثي، وركن يجمع الأزياء التراثية.