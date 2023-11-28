لـ 24 ساعة.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأضاف، لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، والحدود الشمالية والجوف وتبوك وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.