لـ 24 ساعة.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الثلاثاء ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد سماءً غائمة جزئيا إلى غائمة قد تتخللها سحبٌ رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاءٍ من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة.
وأضاف، لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، والحدود الشمالية والجوف وتبوك وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.
وتابع المركز أن أعلى درجة حرارة بمكة المكرّمة 35 مئوية، وأقل درجة حرارة 5 مئوية في طريف، وأعلى نسبة رطوبة 95% بالرياض والدمام والصمان والتنهات وطريف والقريات والدهناء.