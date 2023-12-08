القصيم.. برنامج لدعم رواد "وقاء" من القطاع الخاص في مجالات الصحة الحيوانية

واستعرض البرنامج تقدیم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة التي أطلقھا المركز في مجالات الوقاية من الأمراض الحیوانیة ومكافحتھا، لنقل المعرفة وتعزیز الخبرات المھنیة والفنیة وفق أفضل الممارسات العالمية في تقدیم تلك الخدمات، مما يسھم في تمكين القطاع الخاص، وأيضًا تعزيز دعم أنشطة المركز في مجالات الوقایة والمكافحة.