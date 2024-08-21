صندوق التنمية الوطني يعيّن "نورثرن ترست" أمين حفظ لأصوله المُقدرة بأكثر من 60 مليار ريال

ويأتي اختيار صندوق التنمية الوطني لشركة نورثرن ترست لتعزيز قدرة الصندوق وتحقيق أهدافه الإستراتيجية، إذ يُعتبر أمين الحفظ الركيزة الأساسية لنقل رؤوس الأموال من الصناديق والبنوك التنموية وتوحيدها تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، كما يسهم المشروع في تحسين حفظ الأصول، وزيادة الكفاءة المالية من خلال إمكانية دمج وتبسيط العمليات المالية المرتبطة بحفظ الأصول، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الفعالية، وتحسين الكفاءة التشغيلية والأمان المالي؛ إسهامًا في تحقيق عوائد مالية أعلى واستدامة مالية طويلة الأمد، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في المملكة.