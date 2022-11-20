شاهد.. مليون و200 ألف طالب يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالرياض

انطلقت صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٤هـ، في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي في جميع مدارس تعليم منطقة الرياض، والتي تستمر أسبوعًا كاملًا، تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس المقبل.
وانطلقت الاختبارات -بحسب المتحدث الرسمي للإدارة علي الغامدي- في تمام الساعة ٧ صباحًا في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية؛ حيث أدى نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة اختباراتهم وسط منظومة متكاملة من التجهيزات والدعم والتهيئة النفسية والمعنوية للطلاب والطالبات.
وطبقًا لمساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله الغنام؛ فقد تم توجيه نحو ٢٠٠٠ مشرف ومشرفة، بجانب القيادات في إدارة التعليم ومكاتبها التعليمية بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات، بعد الانتهاء من متابعة سير اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني التي انتهت الأسبوع الماضي.
من جهتها أشارت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "فتح بنت عبدالله العرفج" إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالرياض أتاحت خدمة الاستشارات الهاتفية الإرشادية المقدمة من إدارة التوجيه الطلابي لأخذ الاستشارات النفسية والاجتماعية والسلوكية على الأرقام "٠٥٥٣٠٦٠١٩٦- ٠٥٠٧٠٩٧٠٤٠" للبنين، والأرقام "٠١١٤٠٩٣٢٩٨- ٠٥٤٤٦٨٥١٥٤" للبنات.
وأكدت إدارة الاختبارات والقبول، ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها؛ ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات، وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قِبَل المدارس؛ بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.
ولفت مدير إدارة الاختبارات والقبول "أيمن الركبان" إلى عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب؛ موضحًا أن لمديري ومديرات المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول، خلال الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الثاني.
وأكد "الركبان" أهمية إنهاء رصد أعمال نهاية الفصل ومواد التقويم التكويني، وإصدار إشعارات النتائج لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي بنظام نور، وكذلك رصد أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لطلاب الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي؛ فضلًا عن رصد النتائج وإصدار الإشعارات؛ وذلك قبل يوم الخميس الموافق ٣٠/ ٤/ ١٤٤٤هـ.
ووجّه "الركبان" كل المدارس باعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في نظام نور في مواعيدها المقررة؛ لتمكين أولياء الأمور من الاطلاع على نتائج أبنائهم وبناتهم عبر حساباتهم.
في سياق متصل أعربت قيادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن شكرها وامتنانها لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات؛ لما بذلوه من جهود مميزة خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكدين على التوجيه بالاستعداد المبكر للفصل الدراسي الثاني؛ من خلال توزيع الكتب واستمرار صيانة المباني، وتجهيز المستلزمات وتهيئة البيئة المدرسية المعززة والمحفزة، بالإضافة لبناء الجداول الدراسية والعلاقات التدريسية في نظام نور وعكسها على منصة "مدرستي".