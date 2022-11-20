شاهد.. مليون و200 ألف طالب يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالرياض

وأكدت إدارة الاختبارات والقبول، ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها؛ ومنها انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات، وما تتضمنه من ترتيب المواد وعدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قِبَل المدارس؛ بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.