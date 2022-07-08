"الصحة": الحالة الصحية للحجاج مُطمئنة.. ولم تُسجَّل أية حالات مرضية

‏جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحج العام الحالي، مضيفًا: "ندعو الحجاج إلى تجنُّب الإجهاد الحراري لمنع وقوع ضربات الشمس، واستخدام المظلات، وشرب السوائل بكثرة، وارتداء الكمامات أثناء التنقل بين المشاعر".