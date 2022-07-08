"الصحة": الحالة الصحية للحجاج مُطمئنة.. ولم تُسجَّل أية حالات مرضية

قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الحالة الصحية لحجاج بيت الله -ولله الحمد- مطمئنة، ولم تُسجّل أي أمراض أو حالات مرضية تهدد الصحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحج العام الحالي، مضيفًا: "ندعو الحجاج إلى تجنُّب الإجهاد الحراري لمنع وقوع ضربات الشمس، واستخدام المظلات، وشرب السوائل بكثرة، وارتداء الكمامات أثناء التنقل بين المشاعر".
وأضاف: "استفاد من الخدمات الصحية 65 ألف حاج، وتم تنفيذ 108 عمليات قسطرة قلبية، و313 جلسة غسيل كلوي، و177 عملية جراحية، و10 عمليات مناظير. كما استفاد 1831 حاجًّا من مستشفيات الحالة الافتراضية".