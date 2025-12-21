الظهران مول يحتفي بالمجتمع من خلال سباق الشرقية الدولي ويعلن عن مبادرة «التجديد» للتحديث والتطوير

نبذة عن الظهران مول

يُعد الظهران مول، المُدار من قبل شركة RED Malls، أحد أبرز وجهات التسوق ونمط الحياة في المنطقة الشرقية، حيث يخدم المجتمع منذ عام 2005. يقع المول على طريق الأمير فيصل بن فهد بمدينة الظهران، ويمتد على مساحة تأجيريه تتجاوز 160,000 متر مربع، بنسبة تشغيل تصل إلى 95%. ويضم الظهران مول باقة مختارة من متاجر الأزياء، وخيارات الترفيه، والمطاعم، وتجارب العائلة، محافظًا على مكانته كركيزة أساسية للحياة المجتمعية في الظهران والدمام والخبر. ومع ما يقارب عقدين من العطاء في المنطقة الشرقية، يواصل الظهران مول إعطاء الأولوية لاندماجه بالمجتمع، وصناعة التجارب المميزة، وبناء الروابط الأصيلة قبل كل شيء.