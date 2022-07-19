فيديو صانع محتوى غاضب من "ضعف الإنترنت" يقابله رحابة صدر "الوزير".. اجتمع معه وهذا ما حصل

وأوضح مقطع الفيديو الذي بثه صانع المحتوى أنه كان يشكو من ضعف تغطية الإنترنت، لكنه انفعل في شكواه، ثم عاد بفيديو اعتذر فيه عن انفعاله، وبرره بأنه خرج عن طوره، وفي لحظة غضب. ومن خلال مقاطع أحرى بثها الشاب أكد تواصل الكثير من شركات الاتصالات معه، كما تواصلت معه الوزارة، وتمت دعوته ليقابل الوزير بشكل مباشر، ويشرح له مشكلته مع الإنترنت.