جراحة الـ 90 دقيقة تنقذ حياة طفل عانى التهاباً في المخ بالطائف

وأوضحت صحة الطائف أن قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، استقبل طفلاً يبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر في وضعٍ صحي حرج، وبعد عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية تبين وجود استسقاء في المخ مع التهابات شديدة في الصمام المخي البيتوني القديم مع التهابات في بطنيات المخ، إضافة إلى وجود خراج صديدي فوق الصمام القديم مع علامات التهابات داخل المخ.