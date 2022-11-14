"التجارة" تعلن تمكين المؤسسات من الدخول كشريك في جميع أنواع الشركات

كشفت وزارة التجارة عن السماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات؛ وذلك تسهيلًا لبيئة الأعمال، ودعمًا لقطاع المؤسسات والشركات.
وأوضحت الوزارة أن إتاحة دخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها، كما أنه يمكّن الشركات من الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.
وبيّنت "التجارة" أنه يمكن للشركات إضافة مؤسسة كشريك إلكتروني عبر e.mc.gov.sa من خلال خدمة تأسيس الشركات، وذلك للشركات الجديدة، أو من خلال خدمة قرارات الشركاء للشركات القائمة.