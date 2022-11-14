"التجارة" تعلن تمكين المؤسسات من الدخول كشريك في جميع أنواع الشركات

وأوضحت الوزارة أن إتاحة دخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها، كما أنه يمكّن الشركات من الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.