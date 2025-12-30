"السديس" يُدشّن برنامج "المؤذن المؤتمن" بالمسجد النبوي لتطوير الأداء ورفع الكفاءة

في خطوة تطويرية جديدة، دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم برنامج "المؤذن المؤتمن" في مركز أذان، بهدف تعزيز فقه الأذان وترسيخ آدابه، ورفع كفاءة أداء المؤذنين وتحسين جودة الأذان.
وأوضح السديس أن البرنامج يأتي ضمن توجهات رئاسة الشؤون الدينية لتطوير المنظومة الدينية، والعناية بشعيرة الأذان والمؤذنين بوصفها مظهرًا من مظاهر العناية بالمساجد، مشددًا على أهمية الإتقان وضبط الأداء والالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل.
ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية وتأهيلية شاملة تشمل الجوانب الشرعية والصوتية والتطبيقية، بالإضافة إلى تطوير المهارات المرتبطة بالأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي.
ويأتي هذا التدشين ضمن حزمة من المبادرات التطويرية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي لتمكين الكفاءات ورفع مستوى الاحترافية، بما يحقق الارتقاء بالخدمات الدينية المقدَّمة لقاصدي المسجد النبوي.