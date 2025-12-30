"السديس" يُدشّن برنامج "المؤذن المؤتمن" بالمسجد النبوي لتطوير الأداء ورفع الكفاءة

وأوضح السديس أن البرنامج يأتي ضمن توجهات رئاسة الشؤون الدينية لتطوير المنظومة الدينية، والعناية بشعيرة الأذان والمؤذنين بوصفها مظهرًا من مظاهر العناية بالمساجد، مشددًا على أهمية الإتقان وضبط الأداء والالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل.