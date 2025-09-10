العثيم: الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى يؤكد حرص القيادة الحكيمة على مواصلة مسيرة التنمية وإبراز مكانة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي

وبيّن "العثيم" أن الخطاب الملكي حمل رسائل مهمة لمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والمحلية، وأكّد ثوابت المملكة والسياسة الراشدة والحكيمة والنهج القويم الذي سارت عليه منذ تأسيسها عام 1727م، ومن ثم توحيدها على يدَي القائد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه - قبل (95) عامًا.