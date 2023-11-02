"هيفاء آل سعود" توقّع اتفاقيةَ تعاون بين "جمعية زهرة" و"مستشفى الموسى التخصصي"

زارت الأميرةُ هيفاء الفيصل آل سعود رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة، اليوم؛ مستشفى الموسى التخصصي؛ حيث وقعت اتفاقية التعاون بين جمعية زهرة والمستشفى.
وقّع مذكرةَ التفاهم عن جمعية زهرة الأميرة هيفاء الفيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن مستشفى الموسى التخصصي مالك بن عبد العزيز الموسى الرئيس التنفيذي لمجموعة الموسى الصحية.
تهدف الاتفاقية إلى تقديم العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحي والنفسي لمريضات السرطان، بالتعاون مع جمعية زهرة؛ وذلك من خلال تحويل الحالات إلى مركز الأورام بالمستشفى.
وتخلّل الزيارةَ عرضٌ تقديمي لمركز الأورام والشراكة المجتمعية للمستشفى، قدّمته المدير التنفيذي للتسويق سارة بنت عبد العزيز الموسى.
تلا العرض التقديمي جولة في أرجاء المستشفى للاطلاع على أحدث ما وصل إليه المستشفى في تجربته مع المريض؛ حيث زار الوفدُ مركزَ الأورام، وقسم التنويم الخاص بمرض السرطان، والعناية المركزة.
وفي نهاية الجولة شكرت الأميرةُ هيفاء الفيصل المستشفى، وأشادت بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها في تقديم خدمة صحية عالية الجودة ومتحورة حول المريض، والتي من شأنها أن تسهم في رفعة المستوى الصحي العام بالمملكة.