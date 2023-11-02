"هيفاء آل سعود" توقّع اتفاقيةَ تعاون بين "جمعية زهرة" و"مستشفى الموسى التخصصي"

وفي نهاية الجولة شكرت الأميرةُ هيفاء الفيصل المستشفى، وأشادت بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها في تقديم خدمة صحية عالية الجودة ومتحورة حول المريض، والتي من شأنها أن تسهم في رفعة المستوى الصحي العام بالمملكة.