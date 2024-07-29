بمشاركة 878 طالباً وطالبة.. "تعليم جدة" تختتم ملتقى "صناعة العقول 5" للموهوبين

وشمل الملتقى تقديم أكثر من 12 لقاءً علمياً، صُممت بعناية لتلبي احتياجات الموهوبين وتطوير قدراتهم من خلال لقاءات متنوّعة من البرامج والأنشطة التي ركّزت على تعزيز الذات الإيجابية والتواصل الفعّال، إضافة إلى تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للنمو الشامل للطلاب والطالبات حيث صممت البرامج والنشاطات الإثرائية لتناسب احتياجات كل مستوى، مع التركيز على تنمية معارف ومهارات الطلاب والطالبات المختلفة.