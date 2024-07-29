بمشاركة 878 طالباً وطالبة.. "تعليم جدة" تختتم ملتقى "صناعة العقول 5" للموهوبين

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، فعاليات الملتقى الإثرائي الصيفي الخامس للموهوبين "صناعة العقول 5"، الذي استمر ثلاثة أسابيع.
شهد الملتقى مشاركة 878 طالباً وطالبة من مختلف مراحل التعليم، تحت إشراف 10 مدربين ومدربات من المتخصصين وذوي الخبرة.
وشمل الملتقى تقديم أكثر من 12 لقاءً علمياً، صُممت بعناية لتلبي احتياجات الموهوبين وتطوير قدراتهم من خلال لقاءات متنوّعة من البرامج والأنشطة التي ركّزت على تعزيز الذات الإيجابية والتواصل الفعّال، إضافة إلى تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للنمو الشامل للطلاب والطالبات حيث صممت البرامج والنشاطات الإثرائية لتناسب احتياجات كل مستوى، مع التركيز على تنمية معارف ومهارات الطلاب والطالبات المختلفة.
وفي ختام الملتقى، أعرب المشاركون من الطلاب والطالبات عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في الملتقى، مؤكدين أن استفادتهم كانت كبيرة بما أضافته اللقاءات لهم من خبرات متنوعة.
يُذكر أن الملتقى يأتي ضمن جهود الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة لدعم الموهوبين وتنمية قدراتهم ومعارفهم وإعداد جيل من الموهوبين يمكنهم الإسهام بفعالية في خدمة وطنهم والارتقاء به من خلال تطوير قادة المستقبل في مختلف المجالات العلمية والمعرفية.