الأسباب مشتركة بين الأسرة والمدرسة.. مستشار تربوي يُحذِّر من ظاهرة "التنمُّر" ويقترح حلولاً

وتابع: "أما دور المدرسة فهناك أسباب، أولها انعدام الصلة بين المدرسة والأسرة، وعدم تفعيل مجالس الآباء والأمهات داخل المدارس، الذي هو مقرر من وزارة التعليم لأنظمة مدارس التعليم العام. علمًا بأن مجالس الآباء لها دور كبير في متابعة الأبناء والتعرُّف على سلوكهم وعلاقاتهم مع معلميهم وأقرانهم الطلاب. وهذا غاية في الأهمية لمعرفة سلوك الأبناء ومستواهم الدراسي. وأيضًا هناك دور على المدرسة، والموجِّه الطلابي بالخصوص، في توعية الطلاب، ومتابعتهم، ورصد حالات التنمُّر اللفظي والجسدي".