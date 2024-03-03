مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة.. وزير النقل يُدشن حملة "طرق آمنة ومتميزة" في نسختها الـ4

ورصدت الحملة في الأعوام السابقة العديد من الملاحظات على شبكة الطرق في المملكة، حيث تم رصد أكثر من 70 ألف ملاحظة، وتم العمل على معالجتها، وذلك بعد استخدام العديد من التقنيات المتقدمة مثل: أسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم، الذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقنية الدرون، كما سيتم استخدام تقنية قياس الدهانات الأرضية كأول مرة في هذا العام، حيث تعمل على قياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل.