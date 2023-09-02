بعد واقعة والدة زوجته.. "نسيب" يقدم الشكر لـ"الهلال الأحمر السعودي" وأبطاله

وفي مقاله "بطَلان.. من أبطال الهلال الأحمر" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "ثمة أبطال يكبرون في داخلك، ومصادفات تقدم لك أشياء (لا) يمكن أن تراها قبل أن تعيش التجربة، والتي تكشف لك بالفعل عن معادن الرجال، ومعنى كلمة الرجولة والإنسانية، والحقيقةُ التي أود أن أكتبها هنا هي إنسانية رجال الإسعاف، الذين ينتمون إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ هذه الهيئة التي تذهب إلى كل مكان على خيول الأماني والآمال المملوءة بالإحسان للإنسان والأرواح الثمينة، وهي جهود واللهِ مشكورة، وكلكم يراها ويلمسها في شوارع بلادنا، وهي تركض بالسرعة القصوى لتحميها وتردها إلى الحياة".