ضمن مستهدفات استراتيجية القطاع.. "العامة للطرق" تحصد الأيزو العالمية في أعمال السلامة

وحققت المملكة وعلى مدار السنوات الماضية حزمة من النجاحات على صعيد السلامة المرورية، من خلال خفض الوفيات على الطرق من قرابة 28.8 حالة لكل 100 ألف في عام 2016م، إلى أن وصلت في آخر تصنيف في عام 2022 إلى قرابة 14 حالة لكل 100 ألف، بالتكامل مع كافة أعضاء اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.