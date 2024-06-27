في مبادرة استثمارية جديدة "أبيان المالية" تطلق محفظة السوق السعودي بالتعاون مع "صندوق جدوى للأسهم السعودية "

هذا وقد حرص الخبراء على أن يمثل تطبيق أبيان حلًا آليَاً وبسيطّا ليسهل عملية الاستثمار ويختصر الوقت، ويقلل المجهود؛ إذ إنًّ التطبيق صُمِّم ليتولى عملية الاستثمار بشكل آلي، وفي أصول متنوعة كالعقار والصكوك والأسهم المحلية والعالمية بطريقة ميسَّرة، وشرعية، ومصرحة من هيئة السوق المالية. وممَّا يجدر ذكره أنَّ الاستثمار لأول مرة يبدأ بـ 1000 ريال ومن ثمَّ يمكن إيداع مبالغ أقل.