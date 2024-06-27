في مبادرة استثمارية جديدة "أبيان المالية" تطلق محفظة السوق السعودي بالتعاون مع "صندوق جدوى للأسهم السعودية "

أطلقت شركة أبيان المالية محفظتها الجديدة "محفظة السوق السعودي" بالتعاون مع صندوق "جدوى للأسهم السعودية" الذي يعد أحد أفضل صناديق الاستثمار السعودية أداءً خلال العام 2023 ، كما تفوّق الصندوق على مؤشر السوق السعودي "تاسي"؛ حيث حقق الصندوق عوائد بنسبة 38.8% في عام 2023 ، كما حقق إجمالي العوائد خلال آخر 5 سنوات نسبة 179% ، وقد بلغ عائد الصندوق لإجمالي 3 سنوات نسبة 89.5% . وبلغ الإنجاز مداه حيث بلغ العائد الإجمالي منذ الإنشاء نسبة 842.7% ، وقد سجلت أقصى خسارة سنوية بنسبة 3.8% آخر 10 سنوات.
هذا وقد حرص الخبراء على أن يمثل تطبيق أبيان حلًا آليَاً وبسيطّا ليسهل عملية الاستثمار ويختصر الوقت، ويقلل المجهود؛ إذ إنًّ التطبيق صُمِّم ليتولى عملية الاستثمار بشكل آلي، وفي أصول متنوعة كالعقار والصكوك والأسهم المحلية والعالمية بطريقة ميسَّرة، وشرعية، ومصرحة من هيئة السوق المالية. وممَّا يجدر ذكره أنَّ الاستثمار لأول مرة يبدأ بـ 1000 ريال ومن ثمَّ يمكن إيداع مبالغ أقل.
وفي تصريح صحفي أشار مدير الاستثمار بشركة أبيان إلى قدرة الشركة على إدارة الاستثمارات حيث تجاوز حجم إيداعاتها 1,4 مليار ريال، كما أنَّ الشركة قد نالت ثقة 300 ألف مستخدم، ونفذَّت أكثر من 600 ألف عملية توزيع للعوائد، وأضاف موضحاً أنَّ طبيعة الاستثمار متذبذبة، وأنَّ زيادة العوائد تتناسب طردياً مع المخاطر المحتملة.
الأرقام المذكورة كما في نهاية 2023.