مسرح معرض الرياض للكتاب يحتضن إبداعات شعرية لفرسان مسابقة "مثايل"

وفي ختام الأمسية، أتيحت الفرصة للحضور لطلب عدد من القصائد من الشعراء الذين تفاعلوا بدورهم مع مقترحات الجمهور وتساؤلاتهم حول الشعر عمومًا، إضافة إلى أسئلة عن مسابقة "مثايل"، أجاب عنها كل من مدير مركز قطر للشعر الشاعر شبيب النعيمي، والشاعر مبارك آل خليفة، الذي ألقى أيضًا أبياتًا في التغني بمدينة الرياض والاحتفاء بمكانتها.