عودة معرض إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2024

وكانت هناك أيضاً منطقة مخصصة للمنتجات السمعية والبصرية، شملت أحدث مكبرات الصوت XBOOM التي تقدم أصواتاً قوية ومرتفعة مع صوت جهير واضح. ويتضمن ذلك LG XBOOM XL9T، أقوى مكبر صوت للحفلات في فئته، والإصدار الأصغر LG XBOOM XL5S بقوة 200 واط وتأثير الإضاءة بالبكسلات الديناميكية التي توفر أنماط رسوم متحركة أو معادل بصري أو حتى شخصيات، مما يجعله الإكسسوار المثالي للاستمتاع مع الأصدقاء أو إشعال أجواء الحفلات.