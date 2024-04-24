عودة معرض إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2024

رحّب معرض "إل جي" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2024 اليوم بالضيوف والشركاء في أبوظبي ليجربوا أحدث وأبرز ما تقدمه العلامة التجارية بشكل مباشر.
وشهد الحدث الذي أقيم على مدى يومين في فندق كونراد أبوظبي في أبراج الاتحاد بأبوظبي حضور أكثر من 500 ضيف اطلعوا على جميع ابتكارات إل جي إلكترونيكس الجديدة التي سيتم طرحها في المنطقة.
ويعمل معرض "إل جي" الذي يعود من جديد بعد نجاحه العام الماضي، على إنشاء منصة مشتركة لتجربة ابتكارات إل جي إلكترونيكس الفريدة التي تركز على تلبية متطلبات العملاء ويؤكد رؤية الشركة الرامية لجلب المنتجات المبتكرة إلى السوق التي تعزز تجربة العميل الشاملة.
وتمحور الحدث حول موضوع "نعيد الابتكار معاً"، والذي يعبر عن التزام العلامة التجارية وشغفها تجاه عملائها ومتطلباتهم.
قال السيد إيل هوان لي، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "شهدنا نجاحاً كبيراً عندما قمنا بإعادة معرض إل لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا العام الماضي، ويسعدنا أن نرى النجاح ذاته في حدث اليوم أيضاً.
وإنه لمن دواعي سروري أن نعرض أحدث ابتكاراتنا ونمنح ضيوفنا فرصة تجربتها جميعها بشكل مباشر. ويسعدنا أن نرى الحب والتقدير الذي تلقيناه لكل منتج ونتطلع إلى جلب المزيد إلى هذه المنطقة بشكل عام.
يُعدّ هذا الحدث بمثابة منصة تعرض منتجاتنا وتؤكد أيضاً التزامنا تجاه عملائنا، وهو بمثابة منصة للتواصل مع شركائنا التجاريين وتعزيز علاقاتنا مما يجعله عنصر أساسي آخر في مسيرتنا".
كان هذا الحدث الواسع موطناً لأقسام عرض متعددة، حيث تم عرض منتجات إل جي إلكترونيكس في سيناريوهات الاستخدام المثالية. وشمل منطقة أساسية تضم تلفزيون LG SIGNATURE WIRELESS OLED M مقاس 97 بوصة، وهو أول تلفزيون استهلاكي في العالم مزود بتقنية Zero Connect التي تتيح نقل الفيديو والصوت بدقة 4K لاسلكياً بتردد 120 هرتز.
كما تم عرض شاشة StanbyME Go المبتكرة من "إل جي"، وهي شاشة ذكية مقاس 27 بوصة بدقة FHD تأتي مع حقيبة وبطارية مدمجة تدوم لمدة ثلاث ساعات، مما يتيح أقصى درجات سهولة الحمل ويجعلها الرفيق المثالي للاستخدام في الخارج مثل النزهات وحفلات الشواء.
وسلط الحدث الضوء على أحدث ابتكارات إل جي إلكترونيكس في المعالجات والبرامج مثل معالج α (Alpha )11 الجديد وأحدث نظام تشغيل WebOS الذين سيتم استخدامهما في تلفزيوناتها الرائدة.
وسيوفر المعالج مزايا الذكاء الاصطناعي القوية التي تعزز تجربة المشاهدة في حين يوفر نظام WebOS الجديد شاشة رئيسية متجددة مع عناوين واضحة وأيقونات أكثر سلاسة. وسيتوسع نظام WebOS الجديد ليشمل 300 علامة تجارية تلفزيونية و3500 شريك محتوى منهم الشركاء المحليين، كما سيحقق نمواً كبيراً في عدد المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمقدار 20 مرة.
وكانت هناك أيضاً منطقة مخصصة للمنتجات السمعية والبصرية، شملت أحدث مكبرات الصوت XBOOM التي تقدم أصواتاً قوية ومرتفعة مع صوت جهير واضح. ويتضمن ذلك LG XBOOM XL9T، أقوى مكبر صوت للحفلات في فئته، والإصدار الأصغر LG XBOOM XL5S بقوة 200 واط وتأثير الإضاءة بالبكسلات الديناميكية التي توفر أنماط رسوم متحركة أو معادل بصري أو حتى شخصيات، مما يجعله الإكسسوار المثالي للاستمتاع مع الأصدقاء أو إشعال أجواء الحفلات.
كما عُرض LG CineBeam Q جهاز العرض المحمول الأنيق والصغير بدقة 4K الذي طال انتظاره من "إل جي"، والذي كان عامل جذب رئيسي في الحدث. ويوفر جهاز العرض الليزري القوي هذا جودة صورة مذهلة ومجموعة من مزايا البث، بينما يتناسب تصميمه البسيط مع تصميم أي منزل.
من ناحية أخرى، عرضت منطقة تقنية المعلومات أحدث مجموعة من شاشات الألعاب LG UltraGear OLED، وشملت شاشة 32GS95UE الجديدة، وهي أول شاشة ألعاب مزدوجة الوضع معتمدة من VESA في العالم، بالإضافة إلى شاشة LG MyView Smart Monitor الأساسية لتعزيز الإنتاجية والترفيه.
علاوةً على ذلك، عرضت شركة إل جي إلكترونيكس شاشة LG MAGNIT (طراز LSAL006)، وهي شاشة Micro LED مذهلة بدقة 4K (3840 × 2160)، توفر جودة صورة لا مثيل لها بفضل تقنية Micro LED، وهي مثالية للاستخدام الشخصي والمهني. أما بالنسبة لقطاع التجزئة، عرضت إل جي شاشات OLED الشفافة والتي تم تسليط الضوء عليها في منطقة مقهى "إل جي".
وضمت منطقة المعرض أيضاً قسماً للأجهزة المنزلية شمل الغسالات وحلول التكييف بالإضافة إلى الحلول المدمجة المتميزة للعلامة التجارية. وظهر في هذه المنطقة براد MoodUP الذي يضيف لمسة فريدة إلى أي مطبخ منزلي مع أقصى قدر من التخصيص من خلال السماح للمستخدمين بالاختيار بين 22 لوناً للوحة الباب العلوية و19 لوناً للوحة السفلية. وبالإضافة إلى تصميمه الجميل، يأتي براد LG MoodUPTM الجديدة مزوداً بثلاثة أبواب LED وباب رابع شفاف.
كما تم عرض مجموعة المطبخ المدمج من "إل جي" وتتكون من فرن InstaView وغسالة أطباق QuadWash وبراد بفريزر سفلي وفرن ميكروويف، مما يسهل على العملاء بناء تجربة شاملة مدعمة بالتقنيات المتطورة من إل جي إلكترونيكس.
وعرضت أيضاً منتجات التكييف السكنية، مثل مجموعة ARTCOOL التي تتميز بضاغط عاكس مزدوج LG DUAL Inverter Compressor، وهو عنصر أساسي يوفر تبريداً قوياً دون التأثير على الكفاءة. كما تم عرض حل الغسيل الجديد WashTower™️ Compact من "إل جي"، والذي يركز على الكفاءة والمساحة من خلال الجمع بين الغسالة والمجفف مع لوحة تحكم شاملة وإمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة في غسالة واحدة بسعة 13 كيلوغرام ومجفف بسعة 10 كيلوغرام.
كما أنشأت شركة إل جي إلكترونيكس مناطق لأسلوب الحياة، مع مجموعة من المنتجات المناسبة لها. وشمل ذلك منطقة للمنزل الذي يعمل بنظام ThinQ والمقهى الأنيق بالإضافة إلى التخييم.
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