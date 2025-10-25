أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على   الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود –رحمها الله–، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وشارك في أداء الصلاة إلى جانب سموه عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء، من بينهم الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب قيادات ومسؤولين من مختلف القطاعات، وجمع من المواطنين.
وشهدت صلاة الميت حضورًا لافتًا من الأسرة المالكة وأبناء الفقيدة ومحبيها، الذين دعوا لها بالرحمة والمغفرة، مؤكدين ما عُرفت به من خُلق كريم ومكانة رفيعة بين أهلها وذويها.