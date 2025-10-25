أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على   الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

وشارك في أداء الصلاة إلى جانب سموه عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء، من بينهم الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب قيادات ومسؤولين من مختلف القطاعات، وجمع من المواطنين.