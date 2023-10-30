الأمطار الرعدية مستمرة.. أبرز الظواهر الجوية من "الأرصاد" للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الإثنين، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.
وأضاف المركز، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقّع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك.
وتابع المركز، أن أعلى درجة حرارة اليوم 34 مئوية بجدة وينبع، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95% بالطائف والسودة.