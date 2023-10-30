الأمطار الرعدية مستمرة.. أبرز الظواهر الجوية من "الأرصاد" للـ 24 ساعة المقبلة

وأضاف المركز، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقّع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك.