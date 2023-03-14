"الاستثمارات العامة" يعلن 3 مبادرات لتمكين القطاع الخاص

كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، منصّة القطاع الخاص، وتهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلي، من خلال التعرُّف على الفرص المتاحة والاستفادة منها، لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيس في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، التي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.