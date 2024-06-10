هل سيحمل "التقويم الدراسي" للعام المقبل تعديلات جذرية؟ ترقّب وتساؤلات مطروحة

وكان النظام الجديد المتمثل في ثلاثة فصول قد تم العمل به قبل ثلاثة أعوام بدلًا عن الفصلين في جميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل أن تتراجع أكثر من 18 جامعة عن النظام الجديد إلى نظام الفصلين الدراسيين بعد عام من تطبيق الثلاثة فصول حيث ترك الأمر في التعليم الجامعي متروكًا للجامعات نفسها.