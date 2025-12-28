"سدايا": تأسيس أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات بالجهات الحكومية يعكس الالتزام بالأدوات التنظيمية الوطنية

وشهد الملتقى استعراض العديد من التجارب الناجحة لجهات حكومية في مجالات إدارة البيانات؛ حيث تم تناول تجربة وزارة الداخلية في تحقيق القيمة من البيانات، وتجربة الهيئة العامة للإحصاء في البيانات المفتوحة، كما جرى عرض أبرز الخدمات التي تقدمها منصة حوكمة البيانات الوطنية للجهات والأفراد. وناقش الملتقى دور المؤشر الوطني للبيانات في رفع مستوى نضج البيانات وتحسين ممارسات إدارة البيانات، وآليات تصنيف البيانات وعمليات جودة البيانات، وكيف أسهمت منصة حوكمة البيانات الوطنية في تعزيز الالتزام بالأدوات التنظيمية المتعلقة بالبيانات.