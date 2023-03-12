وزير الموارد البشرية يُكرم رواد العمل الاجتماعي الفائزين بجائزة الأميرة صيتة

بعد ذلك تم تكريم رؤساء مجلس أمناء الجائزة السابقين وهم: الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، سليمان بن سعد الحميد، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ثم تكريم الفائزين بالجائزة التي حملت عنوان (الإبداع والابتكار في العمل الاجتماعي) وتخلله فيلم عنهم وهم: هيئة التراث بوزارة الثقافة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أوقاف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام -إنسان-، جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية)، المهندس عثمان بن حمد الخويطر، الشيخ محمد مرعي آل خريم، شركة الفوزان القابضة، شركة صالح حسين آل سلامة، مؤسسة عالم صافولا، معرض "مشكاة".